О нас
Report Georgia
Аудио новости

В водах пролива Па-де-Кале спасли 243 мигранта

В водах пролива Па-де-Кале спасли 243 мигранта Французские спасатели спасли 243 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь пролив Па-де-Кале (Дуврский пролив) между Англией и Францией.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 13:59
В водах пролива Па-де-Кале спасли 243 мигранта

Французские спасатели спасли 243 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь пролив Па-де-Кале (Дуврский пролив) между Англией и Францией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.

"В ходе этих операций по спасению были спасены и доставлены к причалу 243 человека, попавших в трудное положение. Они были переданы сотрудникам пограничных служб и пожарно-спасательным службам департаментов в следующих портах: Булонь-сюр-Мер, Дюнкерк и Кале", - говорится в заявлении морской префектуры.

Отмечается, что сообщения о лодках с мигрантами, оказавшихся в затруднительном положении в проливе, были получены в ночь с пятницы на субботу. Операции по спасению продолжались до вечера субботы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa sahil mühafizəsi 243 miqrantı xilas edib

Экслюзивные новости

Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
18 ноября 2021 г. 13:38
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта умный город
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта "умный город"
18 ноября 2021 г. 13:28
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
18 ноября 2021 г. 10:43
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi