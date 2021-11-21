В водах пролива Па-де-Кале спасли 243 мигранта

Французские спасатели спасли 243 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь пролив Па-де-Кале (Дуврский пролив) между Англией и Францией.

Французские спасатели спасли 243 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь пролив Па-де-Кале (Дуврский пролив) между Англией и Францией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.

"В ходе этих операций по спасению были спасены и доставлены к причалу 243 человека, попавших в трудное положение. Они были переданы сотрудникам пограничных служб и пожарно-спасательным службам департаментов в следующих портах: Булонь-сюр-Мер, Дюнкерк и Кале", - говорится в заявлении морской префектуры.

Отмечается, что сообщения о лодках с мигрантами, оказавшихся в затруднительном положении в проливе, были получены в ночь с пятницы на субботу. Операции по спасению продолжались до вечера субботы.