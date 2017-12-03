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    В Турции произошло тяжелое ДТП: 10 человек погибли, семеро ранены

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report со ссылкой на Habertürk, авария произошла в приграничной с Сирией провинции Хатай.

    Так, нелегально перевозивший сирийских беженцев водитель,несмотря на приказ жандармов остановиться, продолжил движение. В результате, минивэн столкнулся с едущим навстречу грузовиком.

    В результате аварии погибло 10 переселенцев. Семь человек, включая самого водителя, находятся в тяжелом состоянии. 

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