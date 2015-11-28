В Турции глава ассоциации адвокатов Диярбакыра убит на пресс-конференции

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Турции глава ассоциации адвокатов Диярбакыра Тахир Эльчи был убит в ходе перестрелки во время пресс-конференции в городе Сур, сообщает Report со ссылкой на Hurriyet.
Кроме того, в результате инцидента погиб один сотрудник полиции, еще трое получили ранения.
По информации агентства, перестрелка произошла с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Ранее сообщалось, что в Турции боевики Рабочей партии Курдистана приостановили военную деятельность из-за предстоящих парламентских выборов.
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