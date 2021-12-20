О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США создают новое поколение подлодок

В США создают новое поколение подлодок Американские подлодки поколения SSN(X) будут опаснее субмарин класса Virginia, что позволит американским военным эффективнее противостоять российскому подводному флоту.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 04:56
В США создают новое поколение подлодок

Американские подлодки поколения SSN(X) будут опаснее субмарин класса Virginia, что позволит американским военным эффективнее противостоять российскому подводному флоту.

Как передает Report, об этом в статье для портала 19FortyFive заявил бывший офицер армии США, военный обозреватель Брент Иствуд.

«АПЛ SSN(X) будут способны нести даже больше снарядов, чем субмарины класса Virginia. Эти ударные субмарины следующего поколения предназначены для ведения жесткой подводной войны», — пишет он.

Предполагается, что арсенал новой АПЛ будет включать в себя более 50 торпед, дальность действия которых превысит 200 морских миль. Иствуд выразил убежденность в том, что создание проекта SSN(X) продиктовано желанием США противостоять ведущим военно-морским флотам мира в лице России и Китая.

Атомная подводная лодка поколения SSN(X) будет взаимодействовать с подводными беспилотниками, предназначенными для раннего оповещения о приближении вражеских судов.

Как отмечает автор статьи, если конгресс США одобрит его финансирование, то первая субмарина этого класса совершит свое плавание уже в начале следующего десятилетия.

«Вся эта технология потребует многих лет серьезного финансирования. Военно-морской флот только что запросил у конгресса 98 млн долларов США на исследования и разработки для SSN(X). По закону «О национальной обороне на 2022 финансовый год» проекту было выделено всего 30 млн долларов США. Однако эта сумма не означает, что проект свернут. Финансирование, скорее всего, увеличится в ближайшие годы, поскольку создание этой подводной лодки все еще далеко от реальности», — заключил Иствуд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın yeni nəsil nüvə sualtı qayığının parametrləri açıqlandı

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
18 декабря 2021 г. 17:55
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
17 декабря 2021 г. 17:37
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
17 декабря 2021 г. 17:18
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
17 декабря 2021 г. 15:13
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
16 декабря 2021 г. 16:47
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
15 декабря 2021 г. 15:21
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
15 декабря 2021 г. 13:13
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi