В США мужчину осудили за попытку продать России схемы двойного назначения

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Житель Техаса получил почти четыре года тюрьмы за попытку продать в Россию и Китай интегральные схемы двойного назначения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

"Шестидесятидвухлетний Питер Зукарелли из Плано, штат Техас, был приговорен к 46 месяцам заключения за сговор с целью контрабанды и незаконного экспорта из США радиационно-стойких интегральных схем для использования в космических программах Китая и России. Зукарелли также получил три года условно и штраф в 50 тысяч долларов", — говорится в сообщении минюста.

Радиационно-стойкие микросхемы используются в военных и космических программах. Как заявляет американский минюст, Зукарелли получил за заказ до 1,5 миллиона долларов в нарушение существующих экспортных ограничений, причем подделал упаковку микросхем и выдал их за другой продукт.