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В США число случаев COVID-19 превысило 20 млн

В США число случаев COVID-19 превысило 20 млн Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов.
Другие страны
1 января 2021 г. 22:13
В США число случаев COVID-19 превысило 20 млн

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 20 007 149.

По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 346 408.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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