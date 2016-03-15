​В Сирии уничтожено более 2 тыс. боевиков-выходцев из России

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны России Сергей Шойгу подвел итоги военной операции российских войск в Сирии, которую Кремль начал в конце сентября.

Как передает Report, министр сообщил некоторые подробности во время встречи с Путиным, на которой президент РФ приказал с 15 марта начать вывод основных российских сил.

По его словам, при помощи РФ сирийские войска освободили свыше 400 населенных пунктов и более 10 тыс. кв. км. территории. На территории Сирии уничтожено более 2 тыс. бандитов — выходцев из России, в том числе 17 полевых командиров", — также сообщил министр.

Глава Минобороны РФ рассказал, что российская авиагруппа уничтожила свыше 209 объектов нефтедобычи и переработки, а также более 2 тыс. средств доставки нефтепродуктов. Российские силы смогли полностью остановить ресурсное обеспечение боевиков, считает Шойгу.