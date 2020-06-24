В Швейцарии число заразившихся COVID-19 превысило 30 тыс.

За сутки в Швейцарии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, всего заболели 31 376 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По данным на среду, за сутки в стране было зарегистрировано 44 новых заражения (22 накануне), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 376, всего скончалось 1 682 человека.Всего с начала эпидемии было проведено 523 909 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 7% случаев.С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1 000 человек.