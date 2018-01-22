В школе в Техасе произошла стрельба

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В школе в округе Эллис в американском штате Техас произошла стрельба, стрелявший задержан полицией, один человек пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили американские органы правопорядка.

"Идет расследование. Стрелок задержан", - говорится в сообщении шерифа округа на Facebook. По его словам, дети были эвакуированы из школы.

Как сообщает New York Post, инцидент произошел в средней школе утром в понедельник, в результате стрельбы одна девочка получила ранения. Детали произошедшего не уточняются.