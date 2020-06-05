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В Сербии число жертв пандемии превышает 247 человек

В Сербии число жертв пандемии превышает 247 человек

За прошедшие сутки в Сербии диагноз COVID-19 поставлен 96 лицам.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство здравоохранения. 

Отмечается, что число инфицированных в стране достигло 11 667 человек. 

В стране в населением в 7 млн человек жертвами пандемии стали 247 лиц. 

Напомним, что инфекция коронавируса начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.

Число инфицированных в мире превышает 6,7 млн человек, 3,2 млн из них выздоровели, свыше 393 тыс. скончались. 

ВОЗ 11 февраля присвоил инфекции название COVID-19, а 11 марта объявил пандемию коронавируса.

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