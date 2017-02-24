В Саудовской Аравии разбился истребитель ВВС Иордании

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Истребитель F-16 иорданских ВВС потерпел крушение на территории Саудовской Аравии.
Как сообщает Report, об этом передает в пятницу агентство Петра со ссылкой на представителя армии.
По данным агентства, крушение потерпел истребитель, участвующий в военных операциях арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Пилот воздушного судна успешно катапультировался, его вернут на родину сегодня же при содействии саудовских ВВС.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook