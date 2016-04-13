​В Сальвадоре погибли девять человек при нападении преступников

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ Трое полицейских и шестеро бандитов были убиты во вторник в Сальвадоре при нападении группы преступников на свидетеля, находящегося под защитой полиции.

Как передает Report, об этом сообщает генеральная прокуратуры страны.

По данным властей, бой произошел в городе Санта-Крус-Мичапа в департаменте Кускатлан. На отряд полиции была организована засада. Предполагается, что нападавшие были из банды Barrio 18, одной из самых мощных в центральноамериканской стране, отмечает портал La Estrella de Panama.

Сейчас порядка 100 полицейских участвуют в крупномасштабной операции по поиску причастных к нападению бандитов.

В небольшом Сальвадоре один из самых высоких показателей убийств – 22 человека в сутки, большая часть убийств совершается несколькими преступными группировками, насчитывающими порядка 70 тысяч членов.