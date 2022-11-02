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В результате двух взрывов в столице Сомали погиб 121 человек, ранены 333

В результате двух взрывов в столице Сомали погиб 121 человек, ранены 333 Число погибших в результате взрывов в минувшую субботу боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в столице Могадишо составляет на текущий день 121, еще 333 человек получили ранения.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 14:38
В результате двух взрывов в столице Сомали погиб 121 человек, ранены 333

Число погибших в результате взрывов в минувшую субботу боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в столице Могадишо составляет на текущий день 121, еще 333 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан.

"В больницах сейчас находятся 142 пострадавших, - цитирует министра в среду радиостанция Dalsan. - Состояние четверых критическое, в ближайшие часы они будут доставлены в Турцию для лечения".

Отметим, что данный теракт стал самым крупным в Сомали по числу погибших с 2017 года, когда при двух взрывах возле отеля "Сафари" погибли 587 человек.

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Версия на английском языке 121 dead, 333 injured in two explosions in Somalian capital

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