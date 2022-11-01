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Число жертв двух взрывов в Сомали достигло 120

Число жертв двух взрывов в Сомали достигло 120 Количество погибших в результате нападения боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в Могадишо увеличилось до 120.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 06:15
Число жертв двух взрывов в Сомали достигло 120

Количество погибших в результате нападения боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в Могадишо увеличилось до 120.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Али Хаджи Адан.

"Еще около 250 человек ранены", - цитирует министра Radio Dalsan.

В воскресенье мэрия Могадишо сообщала о 104 погибших.

Для помощи пострадавшим правительство Сомали создало специальный фонд в размере $1 млн. Президент Хасан Шейх Мохамуд призвал в понедельник мировое сообщество оказать финансовую помощь жертвам теракта.

Напомним, что утром 29 октября террористы-смертники подорвали два начиненных взрывчаткой автомобиля возле здания министерства образования, которое расположено в центре Могадишо. Теракт стал самым крупным в Сомали по числу погибших с 2017 года, когда при двух взрывах возле отеля "Сафари" погибли 587 человек.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə partlayışlar nəticəsində ölənlərin sayı 120 nəfərə çatıb

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