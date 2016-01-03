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    ​В результате нападения на базу ВВС Индии погибли 11 человек, 20 пострадали

    В ходе операции ликвидированы шесть террористов

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, еще 20 пострадали в результате нападения террористов на базу индийских военно-воздушных сил (ВВС) в Патханкоте в штате Пенджаб.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Индии Раджив Мехриши.

    "Среди персонала ВВС - шесть погибших и восемь пострадавших;

    персонала национальных сил безопасности - пятеро погибших и 12 пострадавших", - отметил он.

    По словам Мехриши, в ходе операции также ликвидированы шесть террористов. Еще до двух боевиков могут оставаться на территории базы.

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