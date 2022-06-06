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В Португалии выявили более 150 случаев заражения человека оспой обезьян

В Португалии выявили более 150 случаев заражения человека оспой обезьян Власти Португалии выявили 153 случая заражения человека оспой обезьян в стране.
Другие страны
6 июня 2022 г. 18:32
В Португалии выявили более 150 случаев заражения человека оспой обезьян

Власти Португалии выявили 153 случая заражения человека оспой обезьян в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник главное управление здравоохранения республики.

По его информации, было подтверждено "еще 10 случаев заражения людей вирусом оспы обезьян в Португалии, всего на данный момент [зафиксировано] 153 случая". Все инфицированные в республике - мужчины в возрасте от 19 лет до 61 года.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

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Версия на английском языке Portugal records over 150 monkeypox cases
Версия на азербайджанском языке Portuqaliyada 150-dən çox insanda meymunçiçəyi aşkarlanıb

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