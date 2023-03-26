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В Пентагоне отказались повышать уровень готовности ядерных сил

В Пентагоне отказались повышать уровень готовности ядерных сил Администрация Соединенных Штатов не располагает никакой разведывательной информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие, не видит никаких оснований корректировать размещение своих ядерных сил.
Другие страны
26 марта 2023 г. 08:58
В Пентагоне отказались повышать уровень готовности ядерных сил

Администрация Соединенных Штатов не располагает никакой разведывательной информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие, не видит никаких оснований корректировать размещение своих ядерных сил.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Пентагона, комментируя решение Москвы разместить свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Мы видели сообщения об этом объявлении России, будем продолжать следить за ситуацией. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО", - отмечается в распространенном сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

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