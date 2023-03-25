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Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики.
В регионе
25 марта 2023 г. 21:53
Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики.

Как передает Report, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24".

По словам российского лидера, президент Беларуси Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении на территории страны российского тактического ядерного оружия.

"Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, что они собираются поставлять в Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие", - сказал В.Путин.

Он добавил, что с 3 апреля российская сторона приступает к обучению экипажа и 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Belarusda taktiki nüvə silahı yerləşdirəcək

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