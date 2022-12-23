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В Париже два человека погибли в результате стрельбы

В Париже два человека погибли в результате стрельбы Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Париже.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 16:10
В Париже два человека погибли в результате стрельбы

Два человека погибли в результате стрельбы, устроенной в пятницу во французской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал BFM.

По его информации, еще двое находятся в тяжелом состоянии. 60-летний стрелок, открывший огонь близ курдского культурного центра на улице Энгиен в 10-м округе Парижа, задержан. Его мотивы выясняет полиция.

Согласно предварительным данным полиции, преступник действовал в одиночку.

15.33

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил France Presse.

Человек, устроивший стрельбу в одном из районов столицы Франции, задержан полицией, ему 60 лет, начато расследование.

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Версия на английском языке Two killed in shooting in Paris

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