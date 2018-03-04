В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,0

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в центральной части Папуа – Новой Гвинеи через неделю после другого масштабного землетрясения, жертвами которого стали более 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Новые подземные толчки зафиксированы в 14.34 по времени UTC (18.34 по бакинскому времени) воскресенья. Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.