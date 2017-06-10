В ООН назвали дату очередной международной конференции по Кипру

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Очередная международная конференция по Кипру состоится 28 июня.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что новый раунд переговоров пройдёт под эгидой Генсека ООН, в нём примут участие президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины Кипра Мустафа Акынджи, а также представитель ЕС в качестве наблюдателя.

В качестве стран-гарантов вновь выступят Великобритания, Греция и Турция.