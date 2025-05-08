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В Нью-Йорке завершилась встреча Уиткоффа с членами СБ ООН

В Нью-Йорке завершилась встреча Уиткоффа с членами СБ ООН Закрытая встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с членами Совета Безопасности ООН завершилась в Нью-Йорке.
Другие страны
8 мая 2025 г. 01:32
В Нью-Йорке завершилась встреча Уиткоффа с членами СБ ООН

Закрытая встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с членами Совета Безопасности ООН завершилась в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, мероприятие началось около 14:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени - ред.) в постоянном представительстве США напротив штаб-квартиры всемирной организации и продлилось около полутора часов.

Постпреды стран - членов Совбеза покинули здание, где должно было состояться обсуждение усилий Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, без комментариев. Последним из американского диппредставительства вышел Уиткофф.

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