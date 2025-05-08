В Нью-Йорке завершилась встреча Уиткоффа с членами СБ ООН

Закрытая встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с членами Совета Безопасности ООН завершилась в Нью-Йорке.

Закрытая встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с членами Совета Безопасности ООН завершилась в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, мероприятие началось около 14:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени - ред.) в постоянном представительстве США напротив штаб-квартиры всемирной организации и продлилось около полутора часов.

Постпреды стран - членов Совбеза покинули здание, где должно было состояться обсуждение усилий Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, без комментариев. Последним из американского диппредставительства вышел Уиткофф.