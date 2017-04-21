В Нигерии 30 человек погибли из-за падения электрокабеля на крышу футбольного центра - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Нигерии 30 человек погибли из-за падения электрокабеля на крышу футбольного центра, где болельщики клуба "Манчестер Юнайтед" смотрели матч Лиги Европы.

Как передает Report, об этом сообщает газета Mirror.

По данным издания, 28 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Первоначально сообщалось о семи погибших и десяти пострадавших.

Трагедия произошла в городе Калабар. Очевидцы рассказали, что увидели вспышку на трансформаторе, после чего кабель высокого напряжения упал на крышу клуба.

Местные власти назвали произошедшее "ужасной трагедией" и объявили незаконным строительство зданий под линиями высокого напряжения, передает агенство Ассошиэйтед Пресс.

"Манчестер Юнайтед" выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим. "Наши мысли с фанатами "Юнайтед", их друзьями и семьями", — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.