В Нигере состоялась демонстрация с требованием вывода войск США

Демонстрация с требованием немедленного вывода военнослужащих США прошла в городе Агадес на севере Нигера, где расположена крупнейшая в регионе американская база ВВС.

Демонстрация с требованием немедленного вывода военнослужащих США прошла в городе Агадес на севере Нигера, где расположена крупнейшая в регионе американская база ВВС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, сотни участников акции протеста несли плакаты с требованием вывода из Нигера войск США, а также государственные флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России. Организаторами протеста стали 24 объединения гражданского общества, поддерживающие нынешние власти Нигера.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Объясняя свое решение, военные власти Нигера указали, что это соглашение было навязано стране и не отвечает интересам народа. Администрация США сообщила, что поддерживает контакты с руководством Нигера и продолжает обсуждать создавшуюся ситуацию. На конец 2023 года в Нигере находилось около 1,1 тыс. военных из США, большинство из них - на базе ВВС близ Агадеса.

Ранее сообщалось, что США согласились вывести из Нигера свой воинский контингент.