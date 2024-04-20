СМИ: США согласны вывести своих военнослужащих из Нигера

Соединенные Штаты согласились вывести из Нигера свой воинский контингент.

Соединенные Штаты согласились вывести из Нигера свой воинский контингент.

Как передает Report , об этом сообщил в соцсети X журналист газеты The Washington Post Джон Хадсон.

Во время встречи с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл "принял его требование о выводе американских войск из западноафриканской страны". По словам журналиста, этот шаг, "против которого долгое время выступали США, изменит готовность" американских сил к проведению контртеррористических операций в Западной Африке.

"Премьер-министр попросил нас вывести американские войска из страны, и мы согласились на это", - приводит журналист слова высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства.

Агентство Reuters, в свою очередь, отмечает со ссылкой на источник, что в ближайшие дни состоятся консультации на тему того, как именно будет осуществляться вывод ВС США из страны.