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В Нидерландах откроется рекордное число исламских школ

В Нидерландах откроется рекордное число исламских школ Девять новых исламских начальных школ приступят в 2026 году к работе в Нидерландах, что станет рекордным числом мусульманских образовательных учреждений, открытых в течение 12 месяцев.
Другие страны
18 мая 2025 г. 01:19
В Нидерландах откроется рекордное число исламских школ

Девять новых исламских начальных школ приступят в 2026 году к работе в Нидерландах, что станет рекордным числом мусульманских образовательных учреждений, открытых в течение 12 месяцев.

Как передает Report, об этом сообщила газета Trouw со ссылкой на данные министерства образования страны.

Так, новые исламские школы начнут получать государственное финансирование с августа следующего года. Они будут действовать в ряде крупных городов, включая Арнем, Гауду и Гронинген. Всего в 2026 году в королевстве планируется открыть как минимум 14 новых начальных школ, включая две протестантские и одну светскую.

Как отмечает издание, исламское образование в Нидерландах активно развивается с момента вступления в силу в 2021 году нового закона, который упростил процедуру открытия религиозных школ, позволив образовательным организациям подавать заявки на регистрацию при наличии около 200 цифровых подписей от родителей детей младшего возраста.

Согласно сведениям Trouw, каждая третья новая начальная школа, открывшаяся в стране за последние три года, имеет исламскую направленность. В то же время проекты исламских школ чаще сталкиваются с возражениями со стороны муниципалитетов. Так, власти Гронингена выражают опасения, что открытие первой в городе мусульманской школы может привести к "сегрегации" учащихся.

По данным на начало текущего учебного года, исламские школы в Нидерландах посещают более 20,7 тысячи детей - это 1,4% от общего числа получающих начальное образование. Если все одобренные проекты будут реализованы, в 2026 году число исламских школ в стране приблизится к сотне.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda rekord sayda müsəlman məktəbi açılacaq

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