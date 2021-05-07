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В Непале с гималайского пика эвакуировали 19 альпинистов с COVID-19

В Непале с гималайского пика эвакуировали 19 альпинистов с COVID-19 Инфицированных альпинистов доставили вертолетами в Катманду
Другие страны
7 мая 2021 г. 11:23
В Непале с гималайского пика эвакуировали 19 альпинистов с COVID-19

В Непале по меньшей мере 19 альпинистов из разных стран были эвакуированы из горных лагерей у седьмой по высоте горной вершины мира - пика Дхаулагири (Белая гора, 8 167 м) с подозрениями на заражение коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hindustan Times.

Тесты на COVID-19 у семерых из них дали положительный результат, остальным сдача тестов предстоит в ближайшее время.

Дхаулагири расположен в 345 км к западу от высочайшего на планете пика Эверест (8 848 м). Из базового лагеря у его подножия к настоящему времени были эвакуированы 30 альпинистов и непальских проводников-шерпов, тесты которых на антиген и экспесс-диагносику дали положительный результат. Инфицированные альпинисты были доставлены вертолетами в Катманду и помещены в госпиталь.

Всего в базовом лагере находится около 1,5 тыс. человек, в том числе 408 альпинистов, готовящихся к подъемам на Эверест. Еще около 100 человек находятся во втором базовом лагере и готовятся для восхождения на гору Лхоцзе (8 516 м). Обследовавшие альпинистов медики призвали их отказаться от поездок между лагерями, постоянно носить маски и немедленно отказываться от восхождений при появлении респираторных заболеваний.

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