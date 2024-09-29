В Непале из-за наводнений погибли 112 человек, 70 пропали без вести

В Непале из-за последствий мощнейших за последние полвека ливней погибли 112 человек, еще около 70 числятся пропавшими без вести.

В Непале из-за последствий мощнейших за последние полвека ливней погибли 112 человек, еще около 70 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times.

Согласно информации, в столице Непала Катманду за последние сутки зафиксировано самое большое количество осадков с 1970 года, что привело к затоплениям низинных районов и наводнениям. По информации Метеоцентра гималайского государства, в столице выпало в среднем 240 мм осадков, в некоторых регионах зафиксировано 322 мм.

Представитель полиции Дэн Бахадур Карки сообщил, что число погибших, вероятно, увеличится по мере продолжения спасательных операций.

По состоянию на утро 29 сентября спасательные бригады перевезли в безопасные места около 3,3 тыс. человек. В спасательных операциях задействованы вертолеты, спасательные плоты и моторные лодки.

По мнению местных СМИ, одной из основных причин растущего риска наводнений и оползней в Непале стало изменение климата.