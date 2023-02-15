В НАТО создадут координационную группу по защите подводной инфраструктуры

В штаб-квартире НАТО создается координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры.

В штаб-квартире НАТО создается координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я создаю координационную ячейку по критической подводной инфраструктуре в штаб-квартире НАТО… Это облегчит взаимодействие с промышленным комплексом, объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности", - пояснил он.

По его словам, диверсии на "Северных потоках" напомнили об уязвимости.

"Министры договорились поручить военным рассмотреть варианты защиты", - отметил Столтенберг.