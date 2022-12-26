На ремонт "Северных потоков" может понадобиться не менее 500 млн долларов

Компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море и восстановления подачи газа.

Компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море и восстановления подачи газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением в понедельник выступила газета The New York Times.

По словам собеседника издания, согласно одной из оценок, на ремонт может понадобиться не менее 500 млн долларов. Газета также утверждает, что консультанты, которые работают на Россию, пытаются определить, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.

В этой связи издание задается вопросом, почему Россия намерена начать "дорогостоящую работу по их ремонту", если она, как бездоказательно утверждают некоторые западные страны, устроила диверсию на газопроводах. Газета отмечает, что у газопроводов было "немало" противников в самой Европе, хотя диверсия на таком важном объекте энергетической инфраструктуры может быть расценена как акт войны.

Глава шведской контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг в интервью газете, в свою очередь, сообщил, что у Стокгольма, ведущего собственное расследование произошедшего, "нет конкретных доказательств" виновности кого бы то ни было. "Мы надеемся, что они будут", - добавил Стенлинг.

Ранее в декабре газета The Washington Post, побеседовавшая с западными дипломатами и представителями разведсообщества, сообщала, что доказательств причастности России к диверсии на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" по итогам нескольких месяцев расследования, которые проводят некоторые страны Запада, нет.