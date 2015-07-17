​В Москве стреляли в директора музея истории евреев

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ На генерального директора агентства недвижимости "М9" Сергея Устинова было совершено покушение.

Как передает Report, инцидент произошел вчера, приблизительно в 15:55 на севере Москвы, на Петровско-Разумовской аллее у дома 10, корпус 1. Неизвестный подошел к генеральному директору агентства недвижимости, выстрелил ему в голову из травматического оружия, затем скрылся.

Свидетелем преступления стал личный водитель предпринимателя. С тяжелыми ранениями потерпевший был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Помимо руководства агентством недвижимости, Сергей Устинов является также директором Музея истории евреев, членом президиума Российского еврейского конгресса.