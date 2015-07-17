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    ​В Москве стреляли в директора музея истории евреев

    Неизвестный выстрелил ему в голову из травматического оружия

    Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ На генерального директора агентства недвижимости "М9" Сергея Устинова было совершено покушение.

    Как передает Report, инцидент произошел вчера, приблизительно в 15:55 на севере Москвы, на Петровско-Разумовской аллее у дома 10, корпус 1. Неизвестный подошел к генеральному директору агентства недвижимости, выстрелил ему в голову из травматического оружия, затем скрылся.

    Свидетелем преступления стал личный водитель предпринимателя. С тяжелыми ранениями потерпевший был госпитализирован в Боткинскую больницу.

    Помимо руководства агентством недвижимости, Сергей Устинов является также директором Музея истории евреев, членом президиума Российского еврейского конгресса.

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