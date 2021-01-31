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В мире коронавирусом заразились более 102 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 102 млн человек Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 102,08 млн, увеличившись за сутки более чем на 501 тыс.
Другие страны
31 января 2021 г. 22:43
В мире коронавирусом заразились более 102 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 102,08 млн, увеличившись за сутки более чем на 501 тыс.

Как передает Report, согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло почти на 12 тыс., превысив 2,2 млн.

По состоянию на 19:03 по бакинскому времени 31 января в ВОЗ поступили сведения о 102 083 344 инфицированных и 2 209 195 умерших. Число заразившихся увеличилось на 501 930, умерших - на 11 986.

Более 58% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (292 260), на втором месте - регион Европы (131 037), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 190).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 102 milyon nəfəri ötdü

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