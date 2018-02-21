В Мексике пропали три итальянца: в исчезновении иностранцев подозревают полицию

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Мексике ищут пропавших троих неаполитанцев. Иностранные граждане пропали без вести в мексиканском штате Халиско.

Как передает Report, генпрокуратура штата, отмечает, что итальянцы пропали 31 января, а заявление от родственников было подано 1 февраля.

По данным портала Excelsior, родственники итальянцев предполагают, что к их исчезновению могут быть причастны местные полицейские, так как буквально перед самой пропажей итальянцы сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась.

Власти Халиско опровергают данные о полицейских, якобы имеющих отношение к исчезновению иностранцев. Сейчас в штате началось расследование по данному делу и проводятся следственные действия, к процессу подключилось посольство Италии.