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    В Мексике пропали три итальянца: в исчезновении иностранцев подозревают полицию

    Перед пропажей итальянцы сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Мексике ищут пропавших троих неаполитанцев. Иностранные граждане пропали без вести в мексиканском штате Халиско.

    Как передает Report, генпрокуратура штата, отмечает, что итальянцы пропали 31 января, а заявление от родственников было подано 1 февраля. 

    По данным портала Excelsior, родственники итальянцев предполагают, что к их исчезновению могут быть причастны местные полицейские, так как буквально перед самой пропажей итальянцы сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась.

    Власти Халиско опровергают данные о полицейских, якобы имеющих отношение к исчезновению иностранцев. Сейчас в штате началось расследование по данному делу и проводятся следственные действия, к процессу подключилось посольство Италии.

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