В Мексике обнаружены новые тайные захоронения с сотнями тел

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Новые тайные захоронения жертв наркомафии найдены в штате Веракрус на востоке Мексики.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшил губернатор региона Мигель Анхель Юнес Линарес.

Ранее на этой неделе прокурор региона Хорхе Винклер рассказал об обнаружении более 250 человеческих черепов в районе Колинас-де-Санта-Фе рядом с городом Веракрус.

"Прокурор проинформировал меня о том, что были найдены новые могилы в нескольких километрах от Сан-Хулиана, могилы, где находятся сотни тел, оставленные там в предыдущие годы", - цитирует Юнеса сайт радиостанции Noticias MVS. По словам главы региона, властям предстоит сложная работа по опознанию и генетической экспертизе останков.