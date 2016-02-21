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    ​В Малайзии в результате крушения судна без вести пропали 15 человек

    В субботу вечером малайзийская служба спасения на море получила звонок о терпящем бедствие судне

    Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Пятнадцать рыбаков пропали без вести в результате крушения их судна близ архипелага Лангкави на северо-западе Малайзии.

    Как передает Report со ссылкой на газету Star, Малайзийская служба спасения на море получила звонок о терпящем бедствие судне в субботу вечером.

    Спасательное судно отправилось к месту крушения примерно в 10 морских милях (18,5 километра) от острова Пулай Пайяр в Малаккском проливе.

    Спасательная операция с участием двух морских полицейских судов продолжилась утром в воскресенье. Судьба 15 человек, находившихся на борту затонувшего судна, до сих пор неизвестна.

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