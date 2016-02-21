​В Малайзии в результате крушения судна без вести пропали 15 человек

Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Пятнадцать рыбаков пропали без вести в результате крушения их судна близ архипелага Лангкави на северо-западе Малайзии.

Как передает Report со ссылкой на газету Star, Малайзийская служба спасения на море получила звонок о терпящем бедствие судне в субботу вечером.

Спасательное судно отправилось к месту крушения примерно в 10 морских милях (18,5 километра) от острова Пулай Пайяр в Малаккском проливе.

Спасательная операция с участием двух морских полицейских судов продолжилась утром в воскресенье. Судьба 15 человек, находившихся на борту затонувшего судна, до сих пор неизвестна.