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    В Малайзии подтвердили, что VX-газ стал причиной смерти Ким Чен Нама

    Что опасное химическое вещество VX стало причиной его смерти

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/Эксперты-химики министерства здравоохранения Малайзии подтвердили предположение медиков при вскрытии тела Ким-Чен Нама — брата Ким Чен Ына, что опасное химическое вещество VX стало причиной его смерти.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресссо ссылкой на заявление министра здравоохранения Малайзии Субраманиама Сатхасивама.

    Ранее полиция установила, что на пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица скончавшегося Ким Чен Нама было обнаружено отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое является химическим оружием.

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