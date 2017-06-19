В результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в Лондоне один погиб, 10 ранены - ОБНОВЛЕНО - 2

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Один человек погиб и десять получили ранения в результате инцидента с наездом автомобиля на прохожих на северо-востоке Лондона, сообщает Report cо ссылкой на заявление, распространенное Скотленд-Ярдом.

"Один человек погиб на месте. Восемь человек, которые пострадали в результате этого инцидента, были доставлены в три различных больницы, и еще двум пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте происшествия", - отмечается в сообщении столичной полиции.

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В результате наезда фургона на выходящую из мечети после ночной молитвы толпу на северо-востоке Лондона пострадали более десяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Сразу после случившегося, местные жители схватили водителя и передали его прибывшим на место событий полицейским. Очевидцы инцидента утверждают, что после наезда машины на земле оставались неподвижно лежать несколько человек. Первую медицинскую помощь пострадавшим оказали прибывшие офицеры полиции.

Также свидетели произошедшего сообщили, что полиция оцепила район происшествия. На месте ЧП находятся около 15 полицейских машин и множество карет скорой помощи.

Фургон наехал на толпу людей в Лондоне, место происшествия оцеплено полицией.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

Полиция сообщила о нескольких жертвах, один человек задержан.