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    В Колумбии произошли два тяжелых ДТП, 18 человек погибло, 14 ранено

    Инцидент произошел в колумбийском департаменте Антьокия

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Минимум пять человек погибли после падения автобуса в пропасть в Колумбии, еще 14 человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Noticias24.

    Инцидент произошел в колумбийском департаменте Антьокия. Причиной падения стало столкновение с грузовиком.

    Это уже второй подобный случай за прошедшие сутки. Ранее сообщалось, что автобус с 13 пассажирами упал в пропасть на севере Колумбии между городами Пасто и Тумако. Все люди, находившиеся в транспортном средстве, погибли.

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