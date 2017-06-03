В Китае от наводнения пострадали около 12 тыс. человек

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Продолжающиеся проливные дожди в уезде Гуншань китайской провинции Юньнань привели к сильному наводнению, в результате которого пострадали 11 тыс. 800 человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что дожди продолжались два дня и привели к повышению уровня воды в реке Дулун, в результате были затоплены дороги, разрушены шесть мостов и около 100 домов, повреждены линии электропередач, пострадали около 40 га сельскохозяйственных угодий.

Местные власти эвакуировали людей из пострадавших районов в безопасные места. На месте продолжают работать отряды спасателей.