В Китае казнят мужчину, умышленно сбившего толпу школьников

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Верховный народный суд Китая во вторник выдал ордер на приведение в действие смертного приговора в отношении мужчины, который два года назад умышленно сбил толпу школьников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте Народного суда средней ступени города Наньян.

Инцидент произошел 29 декабря 2016 года в городе Наньян провинции Хэнань. Подсудимый Ма Гаочао на автомобиле на большой скорости въехал на территорию школы и направил автомобиль на толпу учащихся, ранив шестерых. После этого мужчина выехал с территории школы и сбил еще одну группу школьников, которые переходили дорогу. В результате один школьник погиб, еще 11 пострадали.

Суд постановил, что мужчина из-за личной мести умышленно совершил наезд на группу людей, приговорил его к высшей мере наказания и пожизненно лишил всех политических прав.