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В Израиле назвали условие прекращения операции в Газе

В Израиле назвали условие прекращения операции в Газе Израиль прекратит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС освободит удерживаемых в анклаве заложников.
Другие страны
7 октября 2024 г. 21:32
В Израиле назвали условие прекращения операции в Газе

Израиль прекратит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС освободит удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report, об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

"Это будет чудом, и я полагаю, что это (освобождение заложников - ред.) прекратит нашу деятельность в Газе, - сказал он в ответ на вопрос о том, какой будет реакция Израиля на возвращение удерживаемых в анклаве заложников.

"Фактически это могло бы произойти и завтра утром, если ХАМАС отпустит заложников, но, к сожалению, у меня нет оптимизма, что подобное может произойти", - добавил он.

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