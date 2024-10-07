В Израиле назвали условие прекращения операции в Газе

Израиль прекратит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС освободит удерживаемых в анклаве заложников.

Израиль прекратит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС освободит удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report, об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

"Это будет чудом, и я полагаю, что это (освобождение заложников - ред.) прекратит нашу деятельность в Газе, - сказал он в ответ на вопрос о том, какой будет реакция Израиля на возвращение удерживаемых в анклаве заложников.

"Фактически это могло бы произойти и завтра утром, если ХАМАС отпустит заложников, но, к сожалению, у меня нет оптимизма, что подобное может произойти", - добавил он.