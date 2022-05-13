В Испании рост цен на продукты достиг максимума почти за 30 лет

Цены на продукты и безалкогольные напитки в Испании выросли в апреле текущего года на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Цены на продукты и безалкогольные напитки в Испании выросли в апреле текущего года на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национального института статистики королевства.

По его информации, рост цен на продукты и безалкогольные напитки составил 10,1%, что произошло "за счет общего повышения [цен] большинства их составляющих. "Среди них выделяется рост цен на мясо, хлеб и крупы, бобовые, овощи и молоко, сыр и яйца, которые выше, чем в апреле прошлого года", - уточнили в институте статистики. По версии газеты 20minutos, речь идет о самом высоком показателе за всю историю наблюдений с 1994 года.

Инфляция в Испании в прошлом месяце составила 8,3%. В марте этот показатель достиг самого высокого за 37 лет уровня и составил 9,8%.