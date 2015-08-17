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    ​В Испании разъяренный бык убил депутата

    Медики не смогли спасти мужчину

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Депутат испанского города Траспинедо погиб, получив ранение во время забега с участием быков на празднованиях, проходивших в Пеньяфьеле.

    Как передает Report, он получил мощный удар быка, был доставлен в больницу Вальядолида с тяжелым ранением, однако медики не смогли его спасти.

    С начала июля он стал шестой жертвой забегов этих животных, которые традиционно принимают участие в празднованиях в различных регионах страны, передает EFE.

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