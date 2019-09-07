В Испании намерены запретить гомеопатию

Испания планирует запретить альтернативную медицину в стране, в том числе иглоукалывание и гомеопатию из-за их вреда здоровью, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Министры науки и здравоохранения представили в правительстве доклад с доказательствами вреда альтернативной медицины для здоровья человека.

По словам парламентариев, многие люди до сих пор верят в действенность подобных методов лечения, несмотря на научные опровержения.

Согласно опросу 2016 года, 59,8% процента жителей опрошенных считают, что иглоукалывание имеет терапевтическое свойство. 52,7% респондентов уверены в действенности гомеопатических препаратов.