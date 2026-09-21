В Ирландии оштрафовали Google на 403 млн евро

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала Google на 403 млн евро за нарушения при обработке данных о местоположении пользователей.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал RTE.

По правилам защиты данных, информация о местоположении должна обрабатываться законно, справедливо и прозрачно.

В DPC заявили, что в ходе расследования выявили нарушения со стороны Google. В частности, пользователи могли не знать, что данные об их местоположении используются, в том числе для показа рекламы или определения их интересов. Это могло ограничить их контроль над собственными персональными данными.

Расследование было начато Комиссией по защите данных в феврале 2020 года после получения жалоб от нескольких европейских организаций по защите прав потребителей относительно обработки компанией Google данных о местоположении в связи с определенными услугами и продуктами.

Комиссия по защите данных наложила штрафы на общую сумму 403 млн евро и обязала Google привести свою систему обработки платежей в соответствие с требованиями в течение шести месяцев.