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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Ирландии оштрафовали Google на 403 млн евро

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 13:48
    В Ирландии оштрафовали Google на 403 млн евро

    Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала Google на 403 млн евро за нарушения при обработке данных о местоположении пользователей.

    Об этом передает Report со ссылкой на телеканал RTE.

    По правилам защиты данных, информация о местоположении должна обрабатываться законно, справедливо и прозрачно.

    В DPC заявили, что в ходе расследования выявили нарушения со стороны Google. В частности, пользователи могли не знать, что данные об их местоположении используются, в том числе для показа рекламы или определения их интересов. Это могло ограничить их контроль над собственными персональными данными.

    Расследование было начато Комиссией по защите данных в феврале 2020 года после получения жалоб от нескольких европейских организаций по защите прав потребителей относительно обработки компанией Google данных о местоположении в связи с определенными услугами и продуктами.

    Комиссия по защите данных наложила штрафы на общую сумму 403 млн евро и обязала Google привести свою систему обработки платежей в соответствие с требованиями в течение шести месяцев.

    Google выплата штрафа Ирландия
    İrlandiya "Google"u 403 milyon avro cərimələyib

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