İrlandiya "Google"u 403 milyon avro cərimələyib
- 21 sentyabr, 2026
- 14:03
İrlandiyanın Məlumatların Mühafizəsi Komissiyası (DPC) istifadəçilərin məkan məlumatlarının emalı zamanı yol verdiyi pozuntulara görə "Google"u 403 milyon avro cərimələyib.
Bu barədə "Report" RTE telekanalına istinadən xəbər verir.
Məlumatların mühafizəsi qaydalarına əsasən, məkan haqqında məlumat qanuni, ədalətli və şəffaf şəkildə emal edilməlidir.
DPC-dən bildirilib ki, araşdırma zamanı "Google" tərəfindən yol verilmiş pozuntular aşkar edilib. Xüsusilə, istifadəçilər məkan məlumatlarının reklamların göstərilməsi və ya onların maraqlarının müəyyənləşdirilməsi də daxil olmaqla, müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edildiyindən xəbərsiz ola bilərdilər. Bu isə onların şəxsi məlumatlarına nəzarət imkanlarını məhdudlaşdıra bilərdi.
Araşdırma, DPC tərəfindən 2020-ci ilin fevralında, bir neçə Avropa istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi təşkilatından müəyyən xidmətlər və məhsullarla əlaqədar "Google" şirkətinin məkan məlumatlarını emal etməsinə dair şikayətlər daxil olduqdan sonra başladılıb.
Komissiya ümumilikdə 403 milyon avro məbləğində cərimə tətbiq edib və "Google"a məlumatların emalı sistemini altı ay ərzində tələblərə uyğunlaşdırmağı tapşırıb.