В Ираке обнаружили массовое захоронение с телами четырех тысяч человек

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Крупнейшее массовое захоронение в Ираке, предположительно, с четырьмя тысячами тел, было обнаружено неподалеку от Мосула, где сейчас проходит операция против террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, об этом пишет издание Telegraph.

Как пишет газета, огромная воронка расположена в районе Хасфа неподалеку от дороги, соединяющей Мосул со столицей Ирака — Багдадом. Боевики ИГИЛ убивали захваченных в плен в 2014 году иракских силовиков и сваливали их тела в эту яму. По словам местных жителей, убийства в Хасфе начались спустя шесть месяцев после того, как боевики ИГИЛ летом 2014 года взяли Мосул.

Очевидцы сообщают, что большинство жертв были застрелены, а глубина ямы, по их оценкам, составляла более 400 метров до того, как в нее начали сваливать тела. Один из очевидцев этих событий Махмуд сообщил, что его насильно заставили смотреть на то, как боевики за один день осуществили массовую казнь порядка двух тысяч полицейских и военных, среди которых находился его родственник. В другом случае Махмуд стал очевидцем того, как в воронку сбросили автобус с езидами.