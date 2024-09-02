В Иордании зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян в 2024 году

Первый в 2024 году случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Иордании, заболевший не является подданным королевства.

Первый в 2024 году случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Иордании, заболевший не является подданным королевства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении иорданского министерства здравоохранения, которое цитирует агентство Petra.

"Инфицированный - 33-летний мужчина, не являющийся подданным Иордании, но постоянно проживающий в стране. Как только у него проявились симптомы инфекции в виде кожной сыпи, он был отправлен на карантин. Его состояние стабильное. Министерство продолжает наблюдение за эпидемиологической ситуацией и в случае выявления других случаев заражения обязуется незамедлительно проинформировать граждан об этом", - подчеркнули в ведомстве.

Этот случай не является первым в истории королевства - впервые оспа обезьян была зарегистрирована в Иордании осенью 2022 года.

Оспа обезьян (mpox) - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами.