В Индии не менее 12 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 12 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 получили травмы в результате ДТП с автобусом и мотоциклом в центральном индийском штате Махараштра.

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