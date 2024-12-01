В Индии из-за последствий шторма "Фенгал" погибли три человека

Обрушившийся на побережье Индии шторм "Фенгал" вызвал наводнения в нескольких штатах.

Обрушившийся на побережье Индии шторм "Фенгал" вызвал наводнения в нескольких штатах.

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, особенно пострадал штат Тамилнад.

Согласно информации, по меньшей мере три человека погибли от удара током из-за наводнения в городе Ченнаи.

В другом городе штата - Виллупураме - ночью были эвакуированы 1400 человек, сообщил окружной инспектор. По данным источника, также предпринимаются шаги по перемещению других пострадавших людей в убежища.

Напомним, что вчера вечером штормовой циклон "Фенгал" достиг юго-восточного побережья Индии, вызвав затопления в ряде городов и районов.